В Азербайджане выданы ипотечные кредиты на 383 млн манатов

В январе-октябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на 383,1 млн манатов, что на 7,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-октябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на 383,1 млн манатов, что на 7,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период объем рефинансированных фондом кредитов повысился на 4,4% - до 378,8 млн манатов.

За последний год сумма средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, увеличилась на 40,6% и достигла 450 млн манатов, объем средств, выделенных фонду из государственного бюджета, сократился на 25% - до 65,7 млн манатов.