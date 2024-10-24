В Азербайджане выданы ипотечные кредиты на 366 млн манатов

В январе-сентябре текущего года по линии Ипотечного и кредитного гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на 366 млн манатов, что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-сентябре текущего года по линии Ипотечного и кредитного гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на 366 млн манатов, что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период объем рефинансированных Фондом кредитов снизился на 12,9% до 308 млн манатов.

За последний год сумма средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, увеличился на 66,7% и достиг 450 млн манатов, тогда как объем средств, выделенных Фонду из государственного бюджета, не изменился и снизился до 65,7 млн манатов.