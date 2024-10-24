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В Азербайджане выданы ипотечные кредиты на 366 млн манатов

В Азербайджане выданы ипотечные кредиты на 366 млн манатов В январе-сентябре текущего года по линии Ипотечного и кредитного гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на 366 млн манатов, что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
24 октября 2024 г. 10:14
В Азербайджане выданы ипотечные кредиты на 366 млн манатов

В январе-сентябре текущего года по линии Ипотечного и кредитного гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на 366 млн манатов, что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период объем рефинансированных Фондом кредитов снизился на 12,9% до 308 млн манатов.

За последний год сумма средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, увеличился на 66,7% и достиг 450 млн манатов, тогда как объем средств, выделенных Фонду из государственного бюджета, не изменился и снизился до 65,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 9 ayda dövlət xəttilə 366 milyon manat ipoteka krediti verilib

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