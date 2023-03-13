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В Азербайджане выдано свыше 43 тыс. ипотечных кредитов по гослинии

В Азербайджане выдано свыше 43 тыс. ипотечных кредитов по гослинии На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 43 065 заемщикам на сумму 2 млрд 486,525 млн манатов.
Финансы
13 марта 2023 г. 16:21
В Азербайджане выдано свыше 43 тыс. ипотечных кредитов по гослинии

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 43 065 заемщикам на сумму 2 млрд 486,525 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, до сих пор были гарантированы бизнес-кредиты на сумму 349,759 млн манатов, а 3 283 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на английском языке Number of government mortgage loans exceeds 43,000 in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 43 mini keçib

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