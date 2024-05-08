Оборот Бакинской фондовой биржи вырос в 2,4 раза

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-апрель этого года составила 11 млрд 151,642 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это в 2,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок выросло на 34,4% до 4 492.

На долю операций РЕПО пришлось 68,8% оборота БФБ, или 7 млрд 673,974 млн манатов. Это втрое больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам выросла на 78,9% до 2 млрд 808,539 млн манатов, стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг увеличилась на 20,2% до 669,129 млн манатов.