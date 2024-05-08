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В МВФ отметили снижение зависимости ряда стран от доллара

В МВФ отметили снижение зависимости ряда стран от доллара Несколько стран работают над снижением своей зависимости от доллара США в связи с потрясениями, вызванными пандемией COVID-19 и войной в Украине, а также из интересов национальной безопасности.
Финансы
8 мая 2024 г. 08:45
В МВФ отметили снижение зависимости ряда стран от доллара

Несколько стран работают над снижением своей зависимости от доллара США в связи с потрясениями, вызванными пандемией COVID-19 и войной в Украине, а также из интересов национальной безопасности.

Как передает Report, об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния).

По ее словам, некоторые страны пересматривают свою сильную зависимость от доллара США в международных транзакциях и резервах.

"После нескольких лет потрясений, вызванных, в том числе пандемией COVID-19 и войной в Украине, государства пересматривают свои торговые партнерства, исходя из соображений экономической и национальной безопасности. При этом, несмотря на возросшие геополитические риски, доллар США все еще доминирует.

По данным системы платежей SWIFT, на доллар приходится около 80% торгового финансирования. На него также приходится почти 60% валютных резервов, несмотря на постепенную диверсификацию валютных резервов от доллара к нетрадиционным резервным валютам, таким как австралийский доллар и канадский доллар", - добавила Гопинат.

Она подчеркнула, что среди ориентирующихся на Китай стран изменения "более заметны".

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Версия на английском языке IMF says several countries’ dependence on dollar decreases
Версия на азербайджанском языке BVF rəsmisi: Bir neçə ölkə ABŞ dollarından asılılığını azaltmağa çalışır

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