В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию

В Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию в январе-апреле этого года превысили 1,8 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 11,7% больше, чем годом ранее.

За минувший год поступления по линии внебюджетных организаций увеличились на 14% - до 1,2 млрд манатов.

В январе-апреле этого года поступления по страхованию от безработицы выросли на 13,8% и составили 64,5 млн манатов, в том числе по линии внебюджетных организаций - на 17,1% - до 48,9 млн манатов.

За год поступления по обязательному медицинскому страхованию увеличились на 9,2% и составили 318,3 млн манатов, в том числе по линии внебюджетных организаций выросли на 10,2% - до 225,1 млн манатов.