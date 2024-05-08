О нас

В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию

В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию
Финансы
8 мая 2024 г. 12:26
В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию

В Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию в январе-апреле этого года превысили 1,8 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 11,7% больше, чем годом ранее.

За минувший год поступления по линии внебюджетных организаций увеличились на 14% - до 1,2 млрд манатов.

В январе-апреле этого года поступления по страхованию от безработицы выросли на 13,8% и составили 64,5 млн манатов, в том числе по линии внебюджетных организаций - на 17,1% - до 48,9 млн манатов.

За год поступления по обязательному медицинскому страхованию увеличились на 9,2% и составили 318,3 млн манатов, в том числе по линии внебюджетных организаций выросли на 10,2% - до 225,1 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
4 мая 2024 г. 15:11
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
4 мая 2024 г. 11:39
Президент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
1 мая 2024 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi