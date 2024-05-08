Турецкий страховой брокер включен в реестр иностранных перестраховщиков Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внес в свой реестр турецкую компанию "UAG Sigorta ve Reasürans Brokerliği".
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, тем самым число иностранных брокеров на страховом рынке Азербайджана достигло 88.
Ранее в апреле компания "SOCAR Sigorta ve Reasürans Brokerliği", учрежденная Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) в Турции, была включена в реестр страховых брокеров.
"UAG Sigorta ve Reasürans Brokerliği" действует в сфере страхования и перестрахования с 2015 года.