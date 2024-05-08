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Турецкий страховой брокер включен в реестр иностранных перестраховщиков Азербайджана

Турецкий страховой брокер включен в реестр иностранных перестраховщиков Азербайджана Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внес в свой реестр турецкую компанию "UAG Sigorta ve Reasürans Brokerliği".
Финансы
8 мая 2024 г. 09:57
Турецкий страховой брокер включен в реестр иностранных перестраховщиков Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внес в свой реестр турецкую компанию "UAG Sigorta ve Reasürans Brokerliği".

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, тем самым число иностранных брокеров на страховом рынке Азербайджана достигло 88.

Ранее в апреле компания "SOCAR Sigorta ve Reasürans Brokerliği", учрежденная Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) в Турции, была включена в реестр страховых брокеров.

"UAG Sigorta ve Reasürans Brokerliği" действует в сфере страхования и перестрахования с 2015 года.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin sığorta brokeri Azərbaycanda xarici təkrarsığortaçıların reyestrinə daxil edilib

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