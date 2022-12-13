О нас

В Азербайджане выдано свыше 42 тыс. ипотечных кредитов

В Азербайджане выдано свыше 42 тыс. ипотечных кредитов На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выдал кредиты 42 029 заемщикам на сумму 2 млрд 397,327 млн манатов.
Финансы
13 декабря 2022 г. 16:35
В Азербайджане выдано свыше 42 тыс. ипотечных кредитов

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выдал кредиты 42 029 заемщикам на сумму 2 млрд 397,327 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ИКГФ.

Кроме того, до сих пор были гарантированы бизнес-кредиты на сумму 331,176 млн манатов, а 2 934 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Number of government mortgage lending exceeds 42,000 in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xəttilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 42 mini ötüb

Самое важное

Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
13 декабря 2022 г. 16:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
13 декабря 2022 г. 12:41
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
13 декабря 2022 г. 02:50
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
12 декабря 2022 г. 21:58
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
12 декабря 2022 г. 17:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
12 декабря 2022 г. 14:30
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
11 декабря 2022 г. 01:47
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
10 декабря 2022 г. 21:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi