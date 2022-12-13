В Азербайджане выдано свыше 42 тыс. ипотечных кредитов

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выдал кредиты 42 029 заемщикам на сумму 2 млрд 397,327 млн манатов.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выдал кредиты 42 029 заемщикам на сумму 2 млрд 397,327 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ИКГФ.

Кроме того, до сих пор были гарантированы бизнес-кредиты на сумму 331,176 млн манатов, а 2 934 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.