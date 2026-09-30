В Азербайджане вводятся новые требования к онлайн-кредитам

В Азербайджане с 1 октября вступают в силу новые требования к дистанционной выдаче потребительских кредитов.

Как сообщает Report, изменения внесены в правила управления кредитными рисками для банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) решением председателя Центрального банка Талеха Кязымова от 28 апреля.

Согласно новым правилам, банки и НБКО должны предоставить клиенту возможность по его письменному заявлению запретить дистанционное заключение договора потребительского кредита или дистанционное изменение договора на увеличение кредитного лимита через все каналы продаж. Снять такой запрет можно только на основании письменного заявления клиента, поданного при его личном присутствии в банке, либо с использованием усиленной электронной подписи или усиленной аутентификации клиента.

При выдаче потребительского кредита банк и НБКО, установив через свою информационную систему отсутствие ограничения, должны также проверить его наличие через информационную систему кредитного бюро.

При получении заявления от клиента, установившего ограничение, банк или НБКО обязаны незамедлительно уведомить его об этом через мобильное приложение или SMS.

При дистанционном заключении договора потребкредита или изменении договора средства выдаются после предварительного уведомления в следующие сроки: если сумма составляет до двухкратного размера минимальной зарплаты - через 2 часа после заключения или изменения договора; если больше - через 24 часа.

В договор потребкредита должно быть включено положение об освобождении заемщика от обязательств по выданному (увеличенному) кредиту в случае нарушения этого требования.