В Азербайджане вновь возник дефицит наличного доллара

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Большинство коммерческих банков Азербайджана приостановили продажу наличного доллара.

Наблюдения мониторинговой группы Report показали, что сегодня, 16 ноября, продажу доллара прекратили Bank of Baku и Muganbank. Accessbank ограничил продажу до 200 долларов, ASB и BTB – до 100 долларов в одни руки. Amrahbank продолжает операции по купле-продаже доллара.

Отметим, что дефицит доллара вызван итогами вчерашнего валютного аукциона ЦБА, на котором спрос коммерческих банков был удовлетворен всего на 8%. Сразу же после завершения торгов на валютном рынке возник дефицит, что привело к росту курса продажи доллара на "черном рынке" до 1,81-1,82 маната. Напомним, что банки могут продавать доллар максимум по 1,7715 маната.

Аналитическая группа Report отмечает, что доллар продолжает укреплять позиции на мировом рынке: "Большинство мировых валют подешевело по отношению к доллару. Это относится и к валютам основных торговых партнеров Азербайджана – Турции, Китая и России. Наибольшей девальвации за последние дни подверглась турецкая лира. Так, в течение месяца лира подешевела к доллару на 8%. За указанный период китайский юань обесценился на 2,2%, рубль – 4%".

Аналитики прогнозируют, что в нынешних условиях давление на манат усилится, к концу года курс достигнет 1,90 AZN/USD, а на "черном рынке" доллар будет продаваться дороже 2 манатов.