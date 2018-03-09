В Азербайджане вновь начали дорожать межбанковские кредиты в инвалюте

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ На 1 февраля средняя процентная ставка по межбанковским манатным кредитам составила 10,77%, кредитам в инвалюте – 6,46% годовых.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана.
Согласно отчету, манатные кредиты в месячном сравнении подешевели на 1,03 процентных пункта, в инвалюте подорожали на 1,53 процентных пункта. В годовом исчислении кредиты в манатах подешевели на 0,19 процентных пункта, в инвалюте - 2,55 процентных пункта.
Напомним, что в декабре прошлого года процентная ставка по межбанковским манатным кредитам выросла на 3,91 процентных пункта, кредитам в инвалюте снизилась на 5,78 процентных пункта.
Nərmin RəhimovaАвтор новости