В Азербайджане вновь начали дорожать межбанковские кредиты в инвалюте

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ На 1 февраля средняя процентная ставка по межбанковским манатным кредитам составила 10,77%, кредитам в инвалюте – 6,46% годовых.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана.

Согласно отчету, манатные кредиты в месячном сравнении подешевели на 1,03 процентных пункта, в инвалюте подорожали на 1,53 процентных пункта. В годовом исчислении кредиты в манатах подешевели на 0,19 процентных пункта, в инвалюте - 2,55 процентных пункта.

Напомним, что в декабре прошлого года процентная ставка по межбанковским манатным кредитам выросла на 3,91 процентных пункта, кредитам в инвалюте снизилась на 5,78 процентных пункта.