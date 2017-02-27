В Азербайджане внесут изменения в закон "Об аудиторской службе"

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В настоящее время на рынке Азербайджана 65 юридических и 36 физических лиц оказывают аудиторские услуги.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов.

По его словам, 14 из аудиторских компаний основаны в последние месяцы и получили лицензии (специальные разрешения) от Палаты: "В Азербайджане, как и во всем мире, число аудиторских фирм растет, а независимых аудиторов сокращается. Это естественно, так как компании, которые хотят найти иностранных партнеров, стараются получить аудиторское заключение от юридических лиц".

В. Новрузов также отметил, что Азербайджан намерен внести поправки к закону "Об аудиторской службе": "Совместно с министерством экономики ведется работа в этом направлении, готовится законопроект. Сейчас у нас любой желающий может открыть аудиторскую компанию. Хотя в мировой практике аудиторская фирма должна иметь как минимум 2 аудиторов. Это необходимо для внутреннего и взаимного контроля, и аудиторское законодательство должно быть приведено в соответствие с этим. Ранее в Азербайджане компания должна была иметь по крайней мере 3 аудиторов, а затем мы либерализовали требования, но сейчас возникла необходимость вновь ужесточить их".