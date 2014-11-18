В Азербайджане вдвое снизились темпы роста потребительского кредитования

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В банковском секторе Азербайджана за последний год вдвое снизился годовой рост общего портфеля потребительских кредитов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов: "За 9 месяцев текущего года мы вдвое снизили темпы роста потребительского кредитования. Если за прошлый период показатель вырос на 30%, в этом году он составил 15%. Сейчас 73% кредитного портфеля банков составляет бизнес, 27% - потребительский, в том числе - 18% ипотечный кредит".

"В то же время, в этом году мы усилим меры с целью урегулирования роста потребительского кредитования. Банки являются сторонниками поддержания баланса между населением и государством. Население имеет потребность в кредитовании, но, как мы знаем, излишняя задолженность возникает в условиях финансовой безграмотности. По этой причине мы постоянно даем банкам свои рекомендации. Мы объясняем им, что банки функционируют не только за счет собственных средств, но и за счет общественных фондов. Использование подобных методов с целью заработать деньги может стать причиной потери банком стабильности. Обязанностью же государства является защита интересов как как населения, так и банков", - заключил председатель ЦБА.