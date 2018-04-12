В Азербайджане в обращение выпущено еще 50 тыс. кредитных карт в этом году

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Количество находящихся в обращении кредитных карт на 1 марта этого года составило 673 тыс. единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк.

По информации, количество кредитных карт по сравнению с началом года увеличилось на 50 тыс. единиц или 8%, в годовом сравнении - на 98 тыс. единиц или 17%.

Отметим, что на 1 марта в обращении в стране находилось 5,89 млн платежных карт, из них 5,216 млн или 88,6% дебетовых, 673 тыс. или 11,4% - кредитных карт. На долю социальных карт пришлось 2,522 млн единиц, зарплатных карт – 1,88 млн единиц дебетовых карт.