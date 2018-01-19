В Азербайджане в декабре продано 2 248 международных страховых полиса "Зеленая карта"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В декабре 2017 года страховщиками, имеющими право действовать в рамках системы "Зеленая карта", заключено 2 248 договоров международного страхования.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), 1 162 из них составили договоры, заключенные в отношении автотранспортных средств, выезжающих в Турцию и Иран, 1 062 – в Россию, Молдову и Украину и 24 – во все страны-участницы системы "Зеленая карта" (за исключением Беларуси и Израиля).

Сумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по заключенным договорам, за отчетный период составила 120 461 манатов. 1 849 из этих договоров были заключены по легковым, 216 – грузовым автомобилям, 159 – прицепам, 24 – автобусам.

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров в рамках системы "Зеленая карта" (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, "Ateshgah Insurance", "Standard Insurance", "Ata Insurance", "Xalg Insurance", "PASHA Insurance", "AXA-Mbask", "AzSıgorta", "Mega Insurance", "Silkway Insurance", "Azerbaijan Industry Insurance", "Gala Insurance" и "Gunay Insurance").

Отметим, что Азербайджан подключился к системе "Зеленая карта" в начале 2016 года.