​В Азербайджане сумма компенсационных выплат выросла на 78%

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане в июне текущего года страховые компании-участницы Бюро обязательного страхования (БОС) осуществили страховые выплаты по “Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств" (ОСАГО) по 1 758 страховым случаям на общую сумму 2,2 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, в целом за январь-июнь текущего года страховые компании выплатили по виду страхования ОСАГО 11,899 млн. манатов. Объем страховых выплат сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне БОС выплатило по 7 требованиям компенсации в размере 19,8 тыс. манатов, в январе-июне по 34 требованиям - 130,1 тыс. манатов.

За первое полугодие этого года сумма компенсационных выплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 78%.