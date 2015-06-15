​В Азербайджане спрос на наличные доллары вырос на 25%

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Банковским сектором Азербайджана в апреле текущего года населению было продано наличных долларов в объеме 1,408 млрд. долларов США, в то же время у населения куплено 265,2 млн. долларов. В результате, чистая продажа наличной долларовой массы составила 1,143 млрд. долларов.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 апреля текущего года чистая продажа наличной долларовой массы выросла на 228,7 млн. долларов, или 25%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос более чем вдвое, или же на 580,7 млн. долларов.

За отчетный месяц средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 1,0568 AZN/USD.

Отметим, что в марте 2015 года на покупку банками у населения наличных долларов было потрачено 153,5 млн. долларов, на продажу - 1,067 млрд. долларов, в итоге, объем чистой продажи составил 914,01 млн. долларов.

Отметим, что за январь-апрель 2015 года банками было куплено наличных долларов на сумму 1,004 млрд. долларов, продано - 6,479 млрд. долларов. Чистая продажа клиентам наличной долларовой массы составила 5,475 млрд. долларов, что на 3,17 млрд. долларов, или же в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.