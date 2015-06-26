​В Азербайджане сокращается объем вкладов в национальной валюте

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане продолжает сокращаться объем вкладов в национальной валюте. В апреле манатные вклады сократились еще на 451 млн. манатов или 16,8% и на 1 мая 2015 года составили 2 245,1 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, за отчетный месяц наблюдается рост вкладов в иностранной валюте. Так, объем вкладов в иностранной валюте вырос на 387,6 млн. манатов или 7,6% и на 1 мая 2015 года составил 5 472,2 млн. манатов.

Отметим, что тенденция сокращения манатных вкладов и увеличения объема вкладов в иностранной валюте началась в феврале и продолжилась в последующие месяцы. В феврале объем манатных вкладов сократился на 30,1%, в марте - на 9,7%, вкладов в иностранной валюте вырос соответственно на 73,8% и 2,8%.

Согласно статистике, на 1 мая объем банковских вкладов населения составил 7 717,2 млн. манатов, из них 29,1% размещено в национальной валюте, 70,9% - в иностранной валюте.