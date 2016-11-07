В Азербайджане сокращается наличная денежная масса

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Объем наличной денежной массы в обороте в Азербайджане на 1 октября 2016 года составил 6 194 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), наличная денежная масса в обороте показывает снижение в течение двух месяцев после последовательного шестимесячного роста. Так, в августе сокращение составило 116,3 млн. манатов или 1,8%. В сентябре в месячном исчислении показатель сократился на 132,1 млн. манатов или 2,09%. По сравнению с началом года объем наличной массы вырос на 777,2 млн. манатов или 14,35%, с аналогичным периодом прошлого года - на 144 млн. манатов или 2,38%.

Отметим, что в июле 2014 года объем наличной денежной массы достиг максимальной отметки в 11 144,4 млн. манатов. Показатель на 1 октября ниже рекордной отметки на 4 950,4 млн. манатов или 44,42%.

Аналитическая группа Report прогнозирует рост объема наличных денег в следующем месяце в результате возврата вкладов коммерческих банков с аннулированной лицензией: "В течение последующих месяцев политика ЦБА по абсорбции излишней ликвидности, стимулирующей рост спроса на иностранную валюту, а также выпуск облигаций на фондовом рынке окажут понижательное воздействие на объем наличной денежной массы".