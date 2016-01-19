​В Азербайджане снизят размер процентной ставки по дополнительным взносам, уплачиваемым банками-участниками

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане меняется размер процентной ставки по дополнительным взносам, уплачиваемым банками-участниками Фонда страхования вкладов (ФСВ). Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте о внесении поправок в закон "О страховании вкладов".

Размер процентной ставки по дополнительным взносам, уплачиваемым банками-участниками ФСВ, снижается с 0,2% до 0,1%. В настоящее время, в случае если Фонд привлекает заемные средства для выплаты компенсаций, до выполнения Фондом всех своих обязательств банки-участники наряду с календарными взносами также выплачивают дополнительные взносы. Дополнительные взносы выплачиваются в зависимости от суммы взятого Фондом долга и условий его возврата, но при условии не превышения 0,2 процентного размера от среднесуточной остаточной суммы защищенных вкладов в течение квартала.

Согласно поправке, неустойка начисляется за каждый просроченный день выплаты страховых взносов в размере 0,5% страховых взносов, выплаченных банком-участником за предыдущий отчетный период.

Отметим, что, согласно действующему законодательству, неустойка начисляется за каждый просроченный день выплаты страховых взносов путем произведения страховых взносов, выплаченных банком-участником за предыдущий отчетный период, на 1/360 часть учетной ставки Центрального банка.