​В Азербайджане сменился руководитель еще одного банка - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 16:44

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Прекращены полномочия исполняющего обязанности председателя правления ОАО Deka Bank Ниязи Шаиг оглу Велиева.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, это решение принято на внеочередном заседании акционеров банка.

Другим решением Исмаил Араз оглу Алиев назначен членом и председателем правления банка. Тем самым правление банка сформировано в составе трех человек.

Вопрос избрания остальных двоих членов правления будет рассмотрен на очередном заседании Наблюдательного совета.

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Помимо этого, покинули свои посты директоры филиалов "Насими" и "Баку" Dekabank. Так, директора филиала "Насими" Руфата Асадулла оглу Манафова сменил на этом посту Адыширин Гасан оглу Мехралиев. На место бывшего директора филиала Исфендияра Махаррам оглу Ибишова пока нет назначения.

В то же время назначен новый директор кредитного департамента банка. Эльнур Мубариз оглу Алиев сменил на этом посту Рахиля Вагиф оглу Ахмедова.

На должность директора департамента информации и технологий назначен Эльчин Азер оглу Гасымов. Он заменил на этой должности Илькина Мехман оглу Абдуллаева.