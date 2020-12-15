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В Азербайджане сложился дефицит счета текущих операций

В Азербайджане сложился дефицит счета текущих операций Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в январе-ноябре составил 208,3 млн долларов США
Финансы
15 декабря 2020 г. 15:48
В Азербайджане сложился дефицит счета текущих операций

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в январе-ноябре составил 208,3 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в прошлом году сложился профицит в 4,004 млрд долларов США.

Дефицит сформирован за счет профицита внешнеторгового баланса в размере 2 343,6 млн долларов США, дефицита баланса услуг в размере 2 052,2 млн долларов США, дефицита баланса первичных доходов в размере 800,3 млн долларов США и профицита баланса вторичных доходов в размере 300,6 млн долларов США.

В прошлом году остаток внешнеторгового баланса сократился на 66%, дефицит баланса услуг возрос на 11,45%, дефицит баланса первичных доходов сократился на 44,7%, профицит баланса вторичных доходов - на 23,8%.

"За отчетный период дефицит счета текущих операций платежного баланса составил до 0,7% ВВП. За последний год профицит счета текущих операций по нефтегазовому сектору сократился в 2,3 раза - до 4 млрд долларов, а дефицит по ненефтегазовому сектору - на 19,1% - до 4,2 млрд долларов",-заявили в ЦБА.

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