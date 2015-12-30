​В Азербайджане рынок страхования КАСКО сократился на 24%

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года наибольший рост наблюдается по виду страхования водного транспорта. Страховые взносы по данному виду страхования в годовом сравнении выросли в 4 раза и составили 2,74 млн. манатов. Кроме того, сборы по страхованию профессиональной ответственности выросли на 87,5% - до 700 тыс. манатов, страхованию рисков от остановки производства - на 81,6%, составив 25 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), сборы по накопительному страхованию жизни выросли на 28,3% - до 62,3 млн. манатов, страхованию на случай неизлечимой болезни - 13,5% - до 390 тыс. манатов, медицинскому страхованию - 3,4% - до 63,4 млн. манатов, страхованию недвижимости от пожара и других рисков - 1,9% - до 31 млн. манатов, добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств - 30,6% - до 1,1 млн. манатов, страхованию от несчастных случаев на производстве - 3,6% - до 28,6 млн. манатов, обязательному страхованию недвижимости - 48,8% - до 24 млн. манатов, обязательному страхованию автомобилей - 9,2% - до 70,8 млн. манатов.

За отчетный период наибольшее сокращение наблюдалось по страхованию гражданской ответственности грузоперевозчиков. Сборы по данному виду страхования сократились на 94,8% и составили 1,2 тыс. манатов. Кроме того, сборы по страхованию от подделок денег и денежных документов сократились на 87,1% - до 3,8 тыс. манатов, страхованию сельскохозяйственных животных - 48% - до 624 тыс. манатов.

Сумма страховых взносов по страхованию жизни на случай смерти сократились на 15,2% - до 12,9 млн. манатов, индивидуальному страхованию аварий и болезней - 24,6% - до 7,5 млн. манатов, страхованию путешествий - 1,4% - до 1,9 млн. манатов, добровольному страхованию автомобилей - 23,5% - до 26,4 млн. манатов, обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимости - 12,8% - до 322 тыс. манатов, индивидуальному страхованию пассажиров на случай аварий - 15,9% - до 122 тыс. манатов.

За январь-ноябрь этого года наиболее серьезный рост в выплатах наблюдался по страхованию сельскохозяйственных животных. Выплаты по данному виду страхования выросли в 2,5 раза и составили 354 тыс. манатов. Кроме того, выплаты по страхованию воздушного транспорта выросли в 2,3 раза - до 504 тыс. манатов, страхованию кредитов - 83,5% - до 134 тыс. манатов.

Страховые выплаты по страхованию жизни на случай смерти выросли на 78,7% - до 2 млн. манатов, накопительному страхованию жизни - 64,1% - до 38,7 млн. манатов, медицинскому страхованию - на 4,7% - до 46,3 млн. манатов, страхованию путешествий - 15,9% - до 277 тыс. манатов, обязательному страхованию автомобилей - 10,6% - до 30,1 млн. манатов.

За указанный период наибольшее сокращение страховых выплат зафиксировано по страхованию водного транспорта, страхованию от мошенничества собственных сотрудников и обязательному страхованию от пожара. Страховые выплаты по данным видам сократились на 100%. Кроме того, выплаты по страхованию сельскохозяйственных растений сократились на 78,8% и составили 61 тыс. манатов, по страхованию на случай неизлечимой болезни сократились на 78,1% - до 14 тыс. манатов.

Выплаты по индивидуальному страхованию аварий и болезней сократились на 28,1% - до 1 млн. манатов, страхованию имущества от пожара и других рисков - 26% - до 5,3 млн. манатов, страхованию КАСКО - 15,6% - до 21,8 млн. манатов, добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств - 71,5% - до 160 тыс. манатов, страхованию от несчастных случаев на производстве - 2,5% - до 2 млн. манатов, обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимости - 38,9% - до 1,1 млн. манатов.