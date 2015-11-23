​В Азербайджане резко вырос рынок страхования кредитов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года наибольший рост наблюдается по страхованию водного транспорта. Страховые взносы по данному виду страхования в годовом сравнении выросли в 3 раза и составили 2,7 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), сборы по страхованию кредитов выросли в 1,5 раза и достигли 622 тыс. манатов, по обязательному личному страхованию депутатов - в 2 раза - до 104 тыс. манатов.

Сборы по накопительному страхованию жизни выросли на 31,5% до 57,7 млн. манатов, страхованию на случай неизлечимой болезни - 7,7% до 362 тыс. манатов, медицинскому страхованию - 2,7% до 28,2 млн. манатов, страхованию недвижимости от пожара и других рисков - 5,2% до 16,6 млн. манатов, добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств - 36,5% до 1,1 млн. манатов, страхованию от несчастных случаев на производстве - 4,8% до 28 млн. манатов, обязательному страхованию недвижимости - 55,5% до 22,9 млн. манатов, обязательному страхованию автомобилей - 10,3% до 64,9 млн. манатов.

За отчетный период наибольшее сокращение наблюдалось по страхованию гражданской ответственности грузоперевозчиков. Сборы по данному виду страхования сократились на 94,8% и составили 1,2 тыс. манатов. Кроме того, сборы по страхованию от подделок денег и денежных документов сократились на 87,1% до 3,8 тыс. манатов, страхованию сельскохозяйственных животных - 38,7% до 1,2 тыс. манатов.

Сумма страховых взносов по страхованию жизни на случай смерти сократились на 18,3% до 11,4 млн. манатов, индивидуальному страхованию аварий и болезней - 27,1% до 7,1 млн. манатов, страхованию путешествий - 1,2% до 1,8 млн. манатов, добровольному страхованию автомобилей - 22,1% до 24,7 млн. манатов, обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимости - 10% до 304 тыс. манатов, индивидуальному страхованию пассажиров на случай аварий - 12,6% до 111 тыс. манатов.

За январь-октябрь этого года наиболее серьезный рост в выплатах наблюдался по страхованию кредитов. Выплаты по данному виду страхования выросли в 19,2 раза и составили 128 тыс. манатов. Кроме того, выплаты по страхованию сельскохозяйственных растений выросли в 2,7 раз и составили 61 тыс. манатов, по страхованию общей гражданской ответственности - в 2,6 раз до 290 тыс. манатов.

Страховые выплаты по страхованию жизни на случай смерти выросли в 2,1 раз до 1,95 млн. манатов, накопительному страхованию жизни - 41% до 31,7 млн. манатов, медицинскому страхованию - на 5,2% до 41,8 млн. манатов, страхованию путешествий - 2,4% до 238 тыс. манатов, обязательному страхованию автомобилей - 9,9% до 27,2 млн. манатов.

За указанный период наибольшее сокращение страховых выплат зафиксировано по страхованию водного транспорта, страхованию от мошенничества собственных сотрудников и обязательному страхованию от пожара. Страховые выплаты по данным видам сократились на 100%. Кроме того, выплаты по страхованию на случай неизлечимой болезни сократились на 78,1% до 14 тыс. манатов, обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 75% до 2 тыс. манатов.

Выплаты по индивидуальному страхованию аварий и болезней сократились на 29,6% до 891 тыс. манатов, страхованию путешествий - 29,1% до 139 тыс. манатов, страхованию имущества от пожара и других рисков - 29,2% до 5 млн. манатов, страхованию КАСКО - 13,7% до 20,3 млн. манатов, добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств - 72,1% до 149 тыс. манатов, страхованию от несчастных случаев на производстве - 5% до 1,95 млн. манатов, обязательному страхованию недвижимости - 40,5% до 1 млн. манатов, обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимости - 75,4% до 0,9 тыс. манатов.