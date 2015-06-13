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    ​В Азербайджане резервные активы платежного баланса сократились на 4,6 млрд. долларов

    Report: Во втором квартале этого года отрицательное сальдо резервных активов сократится

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Согласно платежному балансу за первый квартал 2015 года, объем резервных активов за отчетный период сократился на 4 590 млн. долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за январь-март этого года зафиксировано положительное сальдо по счету текущих операций и капиталу в размере 57,6 млн. манатов, и отрицательное сальдо по финансовому счету в размере 4 363,9 млн. манатов. В структуре сокращения резервных активов (4 590 млн. долларов) статья балансирования составила 284,3 млн. долларов.

    Отметим, что сокращение резервных активов началось с IV квартала 2014 года, то есть с момента начала падения цен на нефть на мировом рынке и на тот период составило 1 193 млн. долларов. За первый квартал текущего года в результате низких нефтяных цен и оттока капитала резервные активы еще больше сократились.

    По прогнозам аналитиков Report, во втором квартале этого года отрицательное сальдо резервных активов значительно сократится. 

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