​В Азербайджане резервные активы платежного баланса сократились на 4,6 млрд. долларов

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Согласно платежному балансу за первый квартал 2015 года, объем резервных активов за отчетный период сократился на 4 590 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за январь-март этого года зафиксировано положительное сальдо по счету текущих операций и капиталу в размере 57,6 млн. манатов, и отрицательное сальдо по финансовому счету в размере 4 363,9 млн. манатов. В структуре сокращения резервных активов (4 590 млн. долларов) статья балансирования составила 284,3 млн. долларов.

Отметим, что сокращение резервных активов началось с IV квартала 2014 года, то есть с момента начала падения цен на нефть на мировом рынке и на тот период составило 1 193 млн. долларов. За первый квартал текущего года в результате низких нефтяных цен и оттока капитала резервные активы еще больше сократились.

По прогнозам аналитиков Report, во втором квартале этого года отрицательное сальдо резервных активов значительно сократится.