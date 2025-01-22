В Азербайджане разрабатываются правила поведения участников финансового рынка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно со Всемирным банком работает над правилами поведения участников финансового рынка.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно со Всемирным банком работает над правилами поведения участников финансового рынка.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде на сегодняшней пресс-конференции.

"В этом году мы планируем объявить эти правила. Правила будут охватывать справедливое отношение к клиентам, предоставление информации об условиях перед заключением договора, решение возможных проблем во время действия договора, обращение с клиентами после окончания договора. Правила разработаны в 8 главах. Кроме того, мы планируем интеграцию рыночного поведения в надзорную структуру ЦБА", - сказал он.