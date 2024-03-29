В Азербайджане расширяется перечень оснований для расторжения ипотеки

В Азербайджане ипотека будет прекращена, если держатель ипотеки откажется от требования или ипотеки.

В Азербайджане ипотека будет прекращена, если держатель ипотеки откажется от требования или ипотеки.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "Об ипотеке", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, расширяется перечень оснований для прекращения ипотеки.

В случаях, предусмотренных настоящим законом, держатель ипотеки должен в течение пяти календарных дней со дня прекращения ипотеки подать заявление в государственный орган, осуществляющий регистрацию ипотеки.