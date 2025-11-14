Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Азербайджане расширится содержание персональных кредитных отчетностей

    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 15:10
    В Азербайджане расширится содержание персональных кредитных отчетностей

    Содержание индивидуальных (персональных) кредитных отчетностей, представляемых в кредитные бюро Азербайджана, будет расширено к концу 2025 года.

    Как сообщает Report, эти нововведения отражены в Дорожной карте на 2025 год, подготовленной в контексте индикатора "Финансовые услуги" отчета Business Ready Группы Всемирного банка.

    В кредитные отчетности планируется добавить новые разделы о рамочных соглашениях и созаемщиках, а также расширить объем информации об обязательствах поручителей.

    Эти изменения будут способствовать более полному сбору информации о кредитных историях, уточнению оценки рисков и повышению прозрачности для финансовых организаций.

    кредиты кредитные бюро финансовые услуги
    Azərbaycanda fərdi kredit hesabatlarının məzmunu genişləndiriləcək

    Последние новости

    15:44

    Более 4 600 освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

    Социальная защита
    15:42

    Промпроизводство в Азербайджане сократилось на 1,2%

    Промышленность
    15:36

    Производственная авария на заводе "Азерсилах" в Ширване: погиб сотрудник предприятия

    Происшествия
    15:29

    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла почти на 2%

    Энергетика
    15:28

    Бахтияр Асланбейли: BP ведет переговоры о расширении деятельности в Азербайджане

    Энергетика
    15:27

    СМИ: КСИР задержал нефтяной танкер Talara и увел его в иранские воды

    Другие страны
    15:25

    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 1,3%

    Финансы
    15:24

    Названо число безработных в Азербайджане

    Социальная защита
    15:23

    В Азербайджане за 9 месяцев родились 72,2 тыс. младенцев

    Внутренняя политика
    Лента новостей