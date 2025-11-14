В Азербайджане расширится содержание персональных кредитных отчетностей
Финансы
- 14 ноября, 2025
- 15:10
Содержание индивидуальных (персональных) кредитных отчетностей, представляемых в кредитные бюро Азербайджана, будет расширено к концу 2025 года.
Как сообщает Report, эти нововведения отражены в Дорожной карте на 2025 год, подготовленной в контексте индикатора "Финансовые услуги" отчета Business Ready Группы Всемирного банка.
В кредитные отчетности планируется добавить новые разделы о рамочных соглашениях и созаемщиках, а также расширить объем информации об обязательствах поручителей.
Эти изменения будут способствовать более полному сбору информации о кредитных историях, уточнению оценки рисков и повышению прозрачности для финансовых организаций.
