В Азербайджане прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 126,2%

В январе-июле текущего года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 5 млрд 273,7 млн манатов, прогноз выполнен на 126,2%.

В январе-июле текущего года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 5 млрд 273,7 млн манатов, прогноз выполнен на 126,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, налоговые поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,2% или 655,9 млн манатов.

По ненефтегазовому сектору поступления составили 3 млрд 813,2 млн манатов, прогноз выполнен на 119,7%. Сверх прогноза в бюджет перечислено 628,1 млн манатов. Налоговые поступления с этого сектора по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года выросли на 11,1% или 382,2 млн манатов.

72,3% уплаченных налогов пришлось на ненефтезаговый сектор, 27,7% - на нефтегазовый сектор.