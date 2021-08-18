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В Азербайджане прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 126,2%

В Азербайджане прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 126,2% В январе-июле текущего года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 5 млрд 273,7 млн манатов, прогноз выполнен на 126,2%.
Финансы
18 августа 2021 г. 18:55
В Азербайджане прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 126,2%

В январе-июле текущего года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 5 млрд 273,7 млн манатов, прогноз выполнен на 126,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, налоговые поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,2% или 655,9 млн манатов.

По ненефтегазовому сектору поступления составили 3 млрд 813,2 млн манатов, прогноз выполнен на 119,7%. Сверх прогноза в бюджет перечислено 628,1 млн манатов. Налоговые поступления с этого сектора по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года выросли на 11,1% или 382,2 млн манатов.

72,3% уплаченных налогов пришлось на ненефтезаговый сектор, 27,7% - на нефтегазовый сектор.

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Версия на английском языке Azerbaijan fulfills forecast on tax revenues by 126.2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi daxilolmaları üzrə proqnoza 126,2 % əməl edilib

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