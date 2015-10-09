​В Азербайджане продолжает сокращаться объем кредитных вложений в экономику

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Объем совокупных кредитных вложений в экономику страны на 1 сентября 2015 года составил 22 297,2 млн. манатов. Это на 31,9 млн. манатов или 0,14% меньше аналогичного показателя на 1 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, сокращение продолжается с февраля этого года, и на 1 сентября объем кредитных вложений сократился на 278,5 млн. манатов или 1,23% по сравнению с показателем на 1 марта текущего года.

Отметим, что по сравнению с показателем на 1 сентября 2014 года наблюдается рост объема кредитных вложений на 3 161,6 млн. манатов или 16,5%. Кредитные вложения в иностранной валюте с февраля выросли в манатном выражении на 35%, что сказалось на увеличении объема кредитных вложений за счет изменения курса маната.