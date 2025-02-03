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В Азербайджане предоставлены госгарантии на 19,2 млн манатов для проектов на освобожденных территориях

В Азербайджане предоставлены госгарантии на 19,2 млн манатов для проектов на освобожденных территориях В 2024 году на основе обращений предпринимателей Фонд развития предпринимательства (ФРП) предоставил государственные гарантии на сумму в размере 19,2 млн манатов, обеспечив финансирование 12 проектов на освобожденных территориях общей стоимостью 23,4 млн
Финансы
3 февраля 2025 г. 17:58
В Азербайджане предоставлены госгарантии на 19,2 млн манатов для проектов на освобожденных территориях

В 2024 году на основе обращений предпринимателей Фонд развития предпринимательства (ФРП) предоставил государственные гарантии на сумму в размере 19,2 млн манатов, обеспечив финансирование 12 проектов на освобожденных территориях общей стоимостью 23,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, по этим кредитам утверждена выдача субсидий в размере 6,2 млн манатов.

Проекты, финансируемые фондом в рамках механизма гарантий и субсидий, охватывают секторы промышленности, услуг, туризма, сельского хозяйства и реализуются в Шуше, Ханкенди, Агдаме, Джебраиле и Ходжалы.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdəki sahibkarların kreditinə 19,2 milyon manat dövlət zəmanəti verilib

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