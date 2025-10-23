Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В Азербайджане предлагают изменить порядок выплаты гражданами взносов на соцстрахование

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 14:27
    В Азербайджане предлагается изменить систему выплаты отчислений на обязательное социальное страхование для лиц, работающих в частном и ненефтегазовом секторе.

    Как сообщает Report, данные изменения предусмотрены в бюджетном пакете на 2026 год.

    Согласно документу, на месячные доходы граждан в размере до 8 000 манатов совокупная ставка взносов на соцстрахование останется на уровне 25%. При этом работник будет платить 6 манатов + 10% с суммы свыше 200 манатов, а работодатель - 44 маната + 15% с той же части.

    Для лиц, чья заработная плата превышает 8 000 манатов предусмотрен следующий механизм выплаты взносов: работник выплачивает 786 манатов + 10% с суммы выше 8 тыс. манатов, работодатель - 1 214 манатов + 11% от суммы выше 8 тыс. манатов. В этом случае общая налоговая нагрузка составит 21%.

    Для доходов до 200 манатов действующая ставка сохраняется на уровне 3% для работника и 22% для работодателя (совокупная ставка - 25%).

    Данные предложения должны быть обсуждены в Милли Меджлисе в рамках рассмотрения бюджетного пакета на следующий год.

    Отметим, что с 1 января 2019 года в течение 7 лет (до конца 2025 года) действует следующая схема выплаты отчислений на соцстрахование: работник выплачивает 6 манат + 10% с суммы заработной платы свыше 200 манат, а работодатель - 44 манат + 15% с суммы выше 200 манат.

