В Азербайджане предлагается привлечь к налогообложению сферу сельского хозяйства

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Я еще раз убедился, что в мире нет спасения от двух вещей: налогов и смерти".

Как сообщает Report, об этом заявил член парламентского комитета по экономической политике, предпринимательству и промышленности Зияд Самедзаде на конференции "Налоги, прозрачность, развитие", организованной министерством налогов.

По его словам, за последние 15 лет не зафиксировано фактов невыполнения бюджетного прогноза: "Надо повышать число налогоплательщиков, а не налоговое бремя. В Азербайджане 35-36% населения трудится в сфере сельского хозяйства. Эта сфера освобождена от налогообложения. Надо предпринять определенные шаги по их привлечению к налогообложению".