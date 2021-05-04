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В Азербайджане предлагается принять новый Налоговый кодекс

В Азербайджане предлагается принять новый Налоговый кодекс Депутат также отметил, что высоки процентные ставки в банках
Финансы
4 мая 2021 г. 13:17
В Азербайджане предлагается принять новый Налоговый кодекс
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В Милли Меджлисе Азербайджана прозвучало предложение о принятии нового Налогового кодекса.

Как передает Report, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил заместитель председателя комитета ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли.

Он сказал, что новый законопроект должен быть написан на общедоступном языке.

Депутат также отметил, что высоки процентные ставки в банках: "Считаю, что в связи с этим вместе с руководителями банков должны пройти слушания".

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