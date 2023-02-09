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В Азербайджане предлагается освободить от налогов доходы от онлайн-работы за рубежом

В Азербайджане предлагается освободить от налогов доходы от онлайн-работы за рубежом В трудовом законодательстве Азербайджана нет такого понятия, как онлайн-работа.
Финансы
9 февраля 2023 г. 13:35
В Азербайджане предлагается освободить от налогов доходы от онлайн-работы за рубежом

В трудовом законодательстве Азербайджана нет такого понятия, как онлайн-работа.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем заседании комитета.

"Если кто-то получает доход от онлайн деятельности, он не считается трудоустроенным, и эти поступления считаются доходами физического лица. Я не против того, чтобы азербайджанцы работали удаленно за рубежом. Напротив, это нужно стимулировать", - сказал председатель комитета.

По его словам, в большинстве европейских стран эти доходы не облагаются налогом: "Государство считает, что, если граждане продают свой труд за границу и приносят в страну доход, надо освободить их от налогов на 10 лет. Я думаю, что мы также должны мотивировать наших граждан".

T. Миркишили сказал, что поступление этих доходов в страну важнее, чем взимание налогов.

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Версия на английском языке Income from online business abroad proposed to be exempted from taxation in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Xaricdəki onlayn işlərdən gəlirlərin Azərbaycanda vergidən azad edilməsi təklif olunur

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