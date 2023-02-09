В Азербайджане предлагается освободить от налогов доходы от онлайн-работы за рубежом

В трудовом законодательстве Азербайджана нет такого понятия, как онлайн-работа.

В трудовом законодательстве Азербайджана нет такого понятия, как онлайн-работа.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем заседании комитета.

"Если кто-то получает доход от онлайн деятельности, он не считается трудоустроенным, и эти поступления считаются доходами физического лица. Я не против того, чтобы азербайджанцы работали удаленно за рубежом. Напротив, это нужно стимулировать", - сказал председатель комитета.

По его словам, в большинстве европейских стран эти доходы не облагаются налогом: "Государство считает, что, если граждане продают свой труд за границу и приносят в страну доход, надо освободить их от налогов на 10 лет. Я думаю, что мы также должны мотивировать наших граждан".

T. Миркишили сказал, что поступление этих доходов в страну важнее, чем взимание налогов.