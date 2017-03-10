В Азербайджане потеряли работу 4 200 сотрудников 11 закрытых банков

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Банковский сектор переживает трудные времена. Как сообщает Report, об этом сказал на налоговой конференции "Вместе к прозрачности" председатель правления ОАО Rabitabank Эльчин Гадимов.

По словам Э. Гадимова, в результате закрытия 11 банков 4 200 человек потеряли работу: "Внедрение понятия рыночные процентные ставки влияет на ставки по кредитам. Мы предлагаем либо не применять их, либо применять по кредитам, выданным этим банком за последние 30 дней".

Председатель Rabitabank предложил освободить от уплаты НДС услуги, получаемые коммерческими банками от организаций SWIFT, Visa и Mastercard.