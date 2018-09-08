В Азербайджане поступления в госбюджет по линии таможни выросли на 33%

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе этого года объем поступлений в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составил 2 270,965 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 33% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За последний год поступления от таможенных пошлин выросли на 30,4% до 584,055 млн манатов, от НДС – 30,9% до 1 549,044 млн манатов, от акцизов – в 2,1 раза до 113,552 млн манатов, от дорожных налогов - 7,3% до 24,313 млн манатов.