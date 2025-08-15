В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества сократились почти на 15%

В Азербайджане в январе-июле текущего года поступления в госбюджет от приватизации государственного имущества по линии Государственной службы по вопросам имущества составили 86 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, это на 14,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период проведено 26 аукционов по приватизации госимущества (на 25,7% меньше, чем годом ранее). На аукционах проданы акции 4 акционерных обществ (-20%), 1 малое государственное предприятие (- в 6 раз), 500 транспортных средств (+7,5%).