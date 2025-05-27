В Азербайджане поступления по НДС выросли более чем на 9%

В Азербайджане поступления по НДС выросли более чем на 9%

В 2024 году поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Азербайджане составили 8 894,2 млн манатов, что на 790,3 млн манатов или 9,7% больше прогнозируемых 8 103,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", по сравнению с 2023 годом сборы НДС выросли на 766,5 млн манатов или 9,4%.

Примечательно, что 95,7% или 8 515,7 млн манатов поступлений по НДС пришлось на долю ненефтегазового сектора, в то время как нефтегазовый сектор обеспечил лишь 4,3% или 378,5 млн манатов.

По внутренним операциям поступления НДС составили 4 285,1 млн манатов, превысив прогноз на 637,2 млн манатов или 17,5%. Ненефтегазовый сектор перечислил в госбюджет 3 906,6 млн манатов НДС, что на 608,7 млн манатов или 18,5% больше прогноза и на 592,7 млн манатов или 17,9% больше показателя 2023 года.

Доля НДС ненефтегазового сектора в ненефтяном ВВП Азербайджана повысилась на 0,3 п.п. до 4,6%.