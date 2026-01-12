Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане подготовлен законопроект о страховых агентах и брокерах

    Финансы
    • 12 января, 2026
    • 15:44
    В Азербайджане подготовлен законопроект о страховых агентах и брокерах

    В Азербайджане подготовлен законопроект, направленный на совершенствование деятельности страховых агентов и брокеров.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центробанка Азербайджана Вюсал Гурбанов в эфире программы "Sığortalı Dost" на телеканале DOST TV.

    По его словам, взаимодействие страховщиков с гражданами должно осуществляться на основе корректного и прозрачного общения не только после заключения страхового договора, но и на этапе, предшествующем его подписанию.

    Он отметил, что страховые посредники - агенты и брокеры - играют особую роль в распространении страховых услуг.

    Подготовленный законопроект, по словам гендиректора Центробанка, будет регулировать деятельность страховых посредников, усиливать их роль на рынке, повышать уровень профессионализма и, в конечном итоге, улучшать качество услуг, предоставляемых застрахованным лицам.

    Лента новостей