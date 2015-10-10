​В Азербайджане планируется создание виртуального банка

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Компания GoldenPay, являющаяся оператором онлайн-платежной системы Hesab.az, намерена превратить управляемую ею сеть в банковскую организацию.

Как сообщает Report, об этом заявил учредитель и генеральный директор платежной системы GoldenPay Фарид Исмаилзаде: "Мы хотим стать банком. Уже через 10 лет не будет традиционной банковской системы, процессы станут виртуальными. Поэтому мы планируем в течение 5 лет превратить Hesab.az в банк. Мы можем получить лицензию сами, или же стать банком, сотрудничая с каким-либо другим банком".

Ф.Исмаилзаде отметил, что данная практика уже применяется в России и других странах.

Напомним, что "GoldenPay", являющаяся первым и крупнейшим провайдером услуг онлайн оплат и коммерции в Азербайджане, начала функционировать с декабря 2008 года после получения сертификатов онлайн-безопасности организаций Visa и MasterCard.