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    В Азербайджане пересмотрят два нормативных документа о лицензировании банков и пруденциальном контроле

    Ассоциация банков Азербайджана обратилась к руководству банков, входящих в организацию

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Ассоциация банков Азербайджана (АБА) обратилась к руководству коммерческих банков, являющихся членами организации.

    Как сообщает Report, обращение сделано от имени исполнительного директора АБА Юнуса Абдулова.

    В обращении говорится, что Палата надзора за финансовыми рынками подготовила и направила в АБА проекты “Правил расчета банковского капитала и его адекватности” и “Правил о регулировании кредитных рисков по одному заемщику или группе связанных друг с другом заемщиков” с целью получения заключений и предложений от членов АБА. Организация просит представить заключения и предложения по вышеуказанным правилам до 20 апреля. 

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