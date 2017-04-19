В Азербайджане пересмотрят два нормативных документа о лицензировании банков и пруденциальном контроле

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Ассоциация банков Азербайджана (АБА) обратилась к руководству коммерческих банков, являющихся членами организации.

Как сообщает Report, обращение сделано от имени исполнительного директора АБА Юнуса Абдулова.

В обращении говорится, что Палата надзора за финансовыми рынками подготовила и направила в АБА проекты “Правил расчета банковского капитала и его адекватности” и “Правил о регулировании кредитных рисков по одному заемщику или группе связанных друг с другом заемщиков” с целью получения заключений и предложений от членов АБА. Организация просит представить заключения и предложения по вышеуказанным правилам до 20 апреля.