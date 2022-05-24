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Кабмин внес изменения в постановление о госпошлинах

Кабмин внес изменения в постановление о госпошлинах Кабинет министров отменил постановление ”Об утверждении "Сумм государственной пошлины за государственную регистрацию договоров об отчуждении легковых автомобилей физическими лицами на 2018 год и "Сумм государственной пошлины за регистрацию мобильных устро
Финансы
24 мая 2022 г. 17:25
Кабмин внес изменения в постановление о госпошлинах

Кабинет министров отменил постановление ”Об утверждении "Сумм государственной пошлины за государственную регистрацию договоров об отчуждении легковых автомобилей физическими лицами на 2018 год и "Сумм государственной пошлины за регистрацию мобильных устройств на 2018 год" от 31 июля 2018 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно другому решению главы правительства, из постановления Кабинета министров от 25 января 2007 года “Об утверждении” правил расходования средств целевого бюджетного фонда ”Автомобильные дороги” на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского и местного значения на территории страны" было исключено положение о государственной пошлине.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti dövlət rüsumları ilə bağlı qərar qəbul edib

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