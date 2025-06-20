В Азербайджане обсудили развитие рынка синдицированного финансирования

16:26

Обсуждены перспективы развития рынка синдицированного финансирования, отраженные в "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы" Центрального банка Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

Согласно информации, обсуждения состоялись на встрече между руководством Ассоциации и делегацией Международной финансовой корпорации (IFC).

АБА была основана коммерческими банками в 1990 году. Основная цель - защита интересов организаций-членов, поддержка в удовлетворении их потребностей в различных видах деловых услуг и координация их деятельности. В настоящее время членами АБА являются 22 банка и 2 небанковские кредитные организации, 3 другие организации, всего 27 организаций.