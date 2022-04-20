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Обеспечено возмещение в натуральной форме госсредств в объеме 157 тыс. манатов

Обеспечено возмещение в натуральной форме госсредств в объеме 157 тыс. манатов В Счетную палату поступила информация от более чем 10 ведомств, предпринявших шаги по итогам контрольных мероприятий, проведенных в предыдущие годы.
Финансы
20 апреля 2022 г. 11:25
Обеспечено возмещение в натуральной форме госсредств в объеме 157 тыс. манатов

В Счетную палату поступила информация от более чем 10 ведомств, предпринявших шаги по итогам контрольных мероприятий, проведенных в предыдущие годы.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Палаты за прошлый год.

Совет государственной поддержки неправительственных организаций, Азербайджанский государственный экономический университет, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Баку, Министерство сельского хозяйства, Агентство аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства, отделы № 2 и 5 Государственного фонда социальной защиты при Исполнительной власти города Баку, Министерстве труда и социальной защиты населения, Главное таможенное управление на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета, Национальная академия наук Азербайджана, Государственный комитет по работе с диаспорой и ОАО "Азеришыг" обеспечили возвращение 800 тыс. манатов в госбюджет, сократили сумму финансирования на 239,2 тыс. манатов, возместили государственные средства в размере 156,7 тыс. манатов в натуральной форме.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il natura formasında 157 min manat dövlət vəsaiti bərpa edilib

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