Обеспечено возмещение в натуральной форме госсредств в объеме 157 тыс. манатов

В Счетную палату поступила информация от более чем 10 ведомств, предпринявших шаги по итогам контрольных мероприятий, проведенных в предыдущие годы.

В Счетную палату поступила информация от более чем 10 ведомств, предпринявших шаги по итогам контрольных мероприятий, проведенных в предыдущие годы.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Палаты за прошлый год.

Совет государственной поддержки неправительственных организаций, Азербайджанский государственный экономический университет, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Баку, Министерство сельского хозяйства, Агентство аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства, отделы № 2 и 5 Государственного фонда социальной защиты при Исполнительной власти города Баку, Министерстве труда и социальной защиты населения, Главное таможенное управление на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета, Национальная академия наук Азербайджана, Государственный комитет по работе с диаспорой и ОАО "Азеришыг" обеспечили возвращение 800 тыс. манатов в госбюджет, сократили сумму финансирования на 239,2 тыс. манатов, возместили государственные средства в размере 156,7 тыс. манатов в натуральной форме.