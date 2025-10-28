В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос на 10%

На 1 октября текущего года в Азербайджане объем просроченных кредитов составил 528,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,5% меньше, чем на 1 сентября.

Объем проблемных кредитов в стране увеличился на 17,6% по сравнению с началом года и на 10% за год.

На конец сентября текущего года, как и на конец сентября прошлого года, доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составляла 1,7%. На конец августа этот показатель также составлял 1,7%, а на конец декабря прошлого года - 1,5%.