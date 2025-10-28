В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос на 10%
Финансы
- 28 октября, 2025
- 10:17
На 1 октября текущего года в Азербайджане объем просроченных кредитов составил 528,1 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,5% меньше, чем на 1 сентября.
Объем проблемных кредитов в стране увеличился на 17,6% по сравнению с началом года и на 10% за год.
На конец сентября текущего года, как и на конец сентября прошлого года, доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составляла 1,7%. На конец августа этот показатель также составлял 1,7%, а на конец декабря прошлого года - 1,5%.
Последние новости
10:51
Губернатор Камчатки: 167 пациентов заразились гепатитом в онкодиспансереВ регионе
10:50
Самир Шарифов: Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос на 42%Внешняя политика
10:49
Фото
В Брюсселе прошла конференция о праве западных азербайджанцев на возвращениеВнешняя политика
10:47
В Баку стартовал международный саммит тюркских государств InsurtechФинансы
10:46
Азербайджан и Китай обсудили укрепление сотрудничества в авиационной сфереИнфраструктура
10:39
Проходит 15-е заседание Азербайджано-Белорусской межправкомиссииВнешняя политика
10:37
В этом году прием в лицеи и гимназии будет проводиться только с 7-го классаНаука и образование
10:31
В Азербайджане за 9 месяцев выдано ипотечных кредитов на 354 млн манатовФинансы
10:20