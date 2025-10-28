Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос на 10%

    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 10:17
    В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос на 10%

    На 1 октября текущего года в Азербайджане объем просроченных кредитов составил 528,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,5% меньше, чем на 1 сентября.

    Объем проблемных кредитов в стране увеличился на 17,6% по сравнению с началом года и на 10% за год.

    На конец сентября текущего года, как и на конец сентября прошлого года, доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составляла 1,7%. На конец августа этот показатель также составлял 1,7%, а на конец декабря прошлого года - 1,5%.

    ЦБА кредиты банки
    Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 10 % artıb

    Последние новости

    10:51

    Губернатор Камчатки: 167 пациентов заразились гепатитом в онкодиспансере

    В регионе
    10:50

    Самир Шарифов: Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос на 42%

    Внешняя политика
    10:49
    Фото

    В Брюсселе прошла конференция о праве западных азербайджанцев на возвращение

    Внешняя политика
    10:47

    В Баку стартовал международный саммит тюркских государств Insurtech

    Финансы
    10:46

    Азербайджан и Китай обсудили укрепление сотрудничества в авиационной сфере

    Инфраструктура
    10:39

    Проходит 15-е заседание Азербайджано-Белорусской межправкомиссии

    Внешняя политика
    10:37

    В этом году прием в лицеи и гимназии будет проводиться только с 7-го класса

    Наука и образование
    10:31

    В Азербайджане за 9 месяцев выдано ипотечных кредитов на 354 млн манатов

    Финансы
    10:20

    Стоимость золота снизилась в ожидании торговых переговоров США-КНР

    Финансы
    Лента новостей