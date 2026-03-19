Prior Leasing разместит облигации на 1 млн манатов с доходностью 15%
Финансы
- 19 марта, 2026
- 16:45
На Бакинской фондовой бирже 30 апреля состоятся торги по размещению облигаций ОАО Prior Leasing объемом 1 млн манатов.
Об этом Report сообщили на бирже.
Будет размещено 10 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая. Срок обращения - 12 месяцев. Годовая доходность составит 15%, выплата процентов - ежемесячная.
Облигации необеспеченные, бездокументарные, именные. Андеррайтером размещения облигаций выступает инвестиционная компания Assist Finance. Приобрести бумаги можно также через другие инвесткомпании - члены биржи.
Обратный выкуп облигаций эмитентом в течение срока обращения не предусмотрен.
