    Prior Leasing разместит облигации на 1 млн манатов с доходностью 15%

    • 19 марта, 2026
    • 16:45
    Prior Leasing разместит облигации на 1 млн манатов с доходностью 15%

    На Бакинской фондовой бирже 30 апреля состоятся торги по размещению облигаций ОАО Prior Leasing объемом 1 млн манатов.

    Об этом Report сообщили на бирже.

    Будет размещено 10 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая. Срок обращения - 12 месяцев. Годовая доходность составит 15%, выплата процентов - ежемесячная.

    Облигации необеспеченные, бездокументарные, именные. Андеррайтером размещения облигаций выступает инвестиционная компания Assist Finance. Приобрести бумаги можно также через другие инвесткомпании - члены биржи.

    Обратный выкуп облигаций эмитентом в течение срока обращения не предусмотрен.

    ОАО Prior Leasing Бакинская фондовая биржа Размещение облигаций
    Ты - Король

