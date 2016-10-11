В Азербайджане объем безналичных платежей вырос на 13%

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В августе этого года в Азербайджане посредством POS-терминалов осуществлено 699 тыс. операций на общую сумму 55 млн манатов. Как сообщили Report в Центробанке, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост объема платежей на 71,9% и в то же время снижение их количества на 18%. Объем безналичных платежей посредством POS-терминалов за 8 месяцев текущего года достиг 311 млн манатов, что на 20% больше соответствующего периода прошлого года.

Объем безналичных платежей посредством банкоматов вырос в годовом исчислении на 55,6% и достиг 42 млн манатов, количество же платежей выросло вдвое и составило 102 тыс. Согласно отчету, за январь-август текущего года объем безналичных платежей посредством ATM вырос на 4% и составил 212 млн манатов.

Таким образом, в августе общий объем безналичных платежей посредством POS-терминалов и банкоматов вырос в годовом сравнении на 64,4% и составил 97 млн манатов. За январь-август же этот показатель вырос на 12,7% - до 523 млн манатов.

Отметим, что в Азербайджане подготовлены новые предложения для стимулирования безналичных расчетов. Одно из предложений включает требование проведения безналичного расчета при любой операции на сумму свыше 1 000 манатов, другое связано с применением налоговых льгот на данный вид.