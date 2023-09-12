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В Азербайджане номинальная зарплата выросла на 11%

В Азербайджане номинальная зарплата выросла на 11% На 1 августа текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана составила 1 706,5 тыс. человек, из них 891,7 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 814,8 тыс. - в негосударственном секторе.
Финансы
12 сентября 2023 г. 13:54
В Азербайджане номинальная зарплата выросла на 11%

На 1 августа текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана составила 1 706,5 тыс. человек. Из них 891,7 тыс. человек задействованы в государственном секторе экономики, а 814,8 тыс. - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-июле этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 925,3 маната. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также информации и связи.

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Версия на английском языке Nominal wages up by 11% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nominal əməkhaqqı 11 %-dən çox artıb

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