В Азербайджане налоговый прогноз выполнен на 124%

В январе-августе текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в бюджет поступило 5 833,2 млн манатов налогов, прогноз выполнен на 123,7%.

В январе-августе текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в бюджет поступило 5 833,2 млн манатов налогов, прогноз выполнен на 123,7%.

Как сообщает Report со ссылкой на службу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления выросли на 13,4% или на 690,1 млн манатов.

За 8 месяцев текущего года поступления от ненефтегазового сектора составили 4 264 млн манатов, прогноз выполнен на 117,7%. В государственный бюджет дополнительно поступило 639,9 млн манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления в этот сектор выросли на 11% или на 421,8 млн манатов.

Общие налоговые поступления по частному сектору ненефтегазового сектора выросли на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3 млрд 264 млн манатов. Поступления по регионам составили 623,8 млн манатов, прогноз выполнен на 117,2%, по сравнению с прошлым годом поступления из этого источника выросли на 5,2%.

По данным, 73,1% уплаченных налогов пришлось на ненефтегазовый сектор, 26,9% - на нефтегазовый сектор.